Масштабна лісова пожежа на кордоні Іспанії та Франції: евакуйовано понад 130 людей
У місті Портбоу, що розташоване на кордоні Франції з Іспанією на узбережжі Середземного моря, спалахнула масштабна лісова пожежа. Рятувальники евакуювали більше ніж 130 людей
Про це повідомляє France24.
Вогонь охопив близько 435 гектарів землі, під загрозою опинилися приблизно 2500 гектарів. Для гасіння полум'я пожежники з північно-східного регіону Іспанії Каталонія об’єдналися з французькими колегами. Місцевих жителів евакуювали з кількох сіл через кілька годин після оголошення пожежі.
Зазначається, що сильний вітер допоміг вогню поширитися протягом ночі та не дозволив спецлітакам з водою злетіти для допомоги в гасінні пожежі. Боротьба з вогнем також ускладнюється гірською місцевістю.
Каталонські лісничі повідомили, що нині ведеться розслідування причини пожежі. У заяві на сайті регіонального уряду Каталонії додали, що пожежа "залишається активною" і що їхнім пріоритетом було запобігти її охопленню сусіднього туристичного курорту Льянка на півдні.
Представники цивільного захисту Каталонії також повідомили, що близько 4000 людей залишилися без електрики, а залізничний рух між Портбоу та Фігерасом було призупинено. Головна дорога до французького кордону також була закрита.
Окрім евакуації близько 135 місцевих жителів, ще кілька сотень були змушені провести ніч у своїх селах або в кемпінгах, які в цю пору року зазвичай приймають тисячі туристів.
- 19 травня рятувальники евакуювали близько 600 жителів сіл на заході Іспанії. Лісова пожежа, імовірно, викликана підпалом, спустошила до 8000 гектарів поблизу кордону з Португалією.
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