Про це повідомляє France24.

Вогонь охопив близько 435 гектарів землі, під загрозою опинилися приблизно 2500 гектарів. Для гасіння полум'я пожежники з північно-східного регіону Іспанії Каталонія об’єдналися з французькими колегами. Місцевих жителів евакуювали з кількох сіл через кілька годин після оголошення пожежі.

Зазначається, що сильний вітер допоміг вогню поширитися протягом ночі та не дозволив спецлітакам з водою злетіти для допомоги в гасінні пожежі. Боротьба з вогнем також ускладнюється гірською місцевістю.

Каталонські лісничі повідомили, що нині ведеться розслідування причини пожежі. У заяві на сайті регіонального уряду Каталонії додали, що пожежа "залишається активною" і що їхнім пріоритетом було запобігти її охопленню сусіднього туристичного курорту Льянка на півдні.

Представники цивільного захисту Каталонії також повідомили, що близько 4000 людей залишилися без електрики, а залізничний рух між Портбоу та Фігерасом було призупинено. Головна дорога до французького кордону також була закрита.

Окрім евакуації близько 135 місцевих жителів, ще кілька сотень були змушені провести ніч у своїх селах або в кемпінгах, які в цю пору року зазвичай приймають тисячі туристів.