В Іспанії через лісові пожежі евакуювали 600 людей
Рятувальники евакуювали близько 600 жителів сіл на заході Іспанії - лісова пожежа, імовірно, викликана підпалом, спустошила до 8 000 гектарів поблизу кордону з Португалією
Про це інформує Reuters.
Жителів сіл Кадальсо, Дескаргамарія і Робледільйо-де-Гата перевезли до спортивного центру в сусідньому місті Моралеха або до домівок друзів і родичів. Три дороги в цьому районі перекриті.
"Дуже сильні пориви вітру ускладнюють гасіння пожежі", - сказав командир військового підрозділу з надзвичайних ситуацій Девід Барона.
За даними урядовців, з вогнем борються до 260 пожежників і 165 солдатів. Посадовці вважають, що пожежа викликана підпалом.
Незвично суха зима в деяких частинах Південної Європи, що настала після трьох років нижчих за середній рівень опадів в Іспанії, підвищила ризик лісових пожеж. За даними державного метеорологічного агентства AEMET, з жовтня 2022 року кількість опадів була на 28% нижчою за середній показник за цей період.
За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, минулого року 493 пожежі знищили рекордні 307 000 гектарів в Іспанії.
- У ніч проти вівторка, 16 травня, у новозеландському місті Веллінгтон сталася пожежа у хостелі, унаслідок якої загинули щонайменше шестеро людей.
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