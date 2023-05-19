В Іспанії через лісові пожежі евакуювали 600 людей

Про це інформує Reuters.

Жителів сіл Кадальсо, Дескаргамарія і Робледільйо-де-Гата перевезли до спортивного центру в сусідньому місті Моралеха або до домівок друзів і родичів. Три дороги в цьому районі перекриті.

"Дуже сильні пориви вітру ускладнюють гасіння пожежі", - сказав командир військового підрозділу з надзвичайних ситуацій Девід Барона.

За даними урядовців, з вогнем борються до 260 пожежників і 165 солдатів. Посадовці вважають, що пожежа викликана підпалом.

Незвично суха зима в деяких частинах Південної Європи, що настала після трьох років нижчих за середній рівень опадів в Іспанії, підвищила ризик лісових пожеж. За даними державного метеорологічного агентства AEMET, з жовтня 2022 року кількість опадів була на 28% нижчою за середній показник за цей період.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, минулого року 493 пожежі знищили рекордні 307 000 гектарів в Іспанії.