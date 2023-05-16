Про це пише The Guardian.

Хостел Loafers Lodge загорівся близько опівночі - до світанку верхні поверхи будівлі були вже повністю знищені.

За словами прем’єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Гіпкінса, зараз відомо про щонайменше шість жертв, але, за його прогнозами, число загиблих може збільшитися. Він наголосив, що пожежа є однією з найбільш смертоносних в країні за останні 50 років.

Причини пожежі встановлюють.

У зв’язку з тим, що дах будівлі обвалився, а його частини дуже нестабільні, влада попередила, що знадобиться деякий час, щоб дістати та ідентифікувати всі тіла.

Зазначено, що Loafers Lodge пропонував прості недорогі кімнати для людей різного віку. Там розміщувалися як безробітні, так і працівники сусідньої лікарні.