У Польщі попередили про високий рівень пожежної небезпеки

Про це повідомило "Польське радіо".

"Сьогодні та завтра, 13-14 травня, висока небезпека лісових пожеж. Тривога RCB у Хощенському повіті Західнопоморського воєводства, Стшелецько-Дрезденецькому повіті Любуського воєводства, а також у районах Цєхановського, Маковського, Млавського, Остроленцького та Пшасниського повітів Мазовєцького воєводства", – заявили в урядовому центрі безпеки.

Також додається, що людям, які перебувають у цих районах, надіслали повідомлення про високий рівень пожежної небезпеки в лісах.

Центр закликав не використовувати відкритий вогонь у лісі та поблизу нього, а також бути дуже обережними.