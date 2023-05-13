У Польщі попередили про високий рівень пожежної небезпеки
Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) у суботу, 13 травня, оголосив про небезпеку виникнення лісових пожеж у семи повітах країни
Про це повідомило "Польське радіо".
"Сьогодні та завтра, 13-14 травня, висока небезпека лісових пожеж. Тривога RCB у Хощенському повіті Західнопоморського воєводства, Стшелецько-Дрезденецькому повіті Любуського воєводства, а також у районах Цєхановського, Маковського, Млавського, Остроленцького та Пшасниського повітів Мазовєцького воєводства", – заявили в урядовому центрі безпеки.
Також додається, що людям, які перебувають у цих районах, надіслали повідомлення про високий рівень пожежної небезпеки в лісах.
Центр закликав не використовувати відкритий вогонь у лісі та поблизу нього, а також бути дуже обережними.
- 5 травня повідомлялося, що лісова пожежа у Канаді вийшла з-під контролю: люди залишають свої помешкання.
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