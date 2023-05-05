Лісова пожежа у Канаді вийшла з-під контролю: люди залишають свої помешкання

Про це повідомили у CBC News.

Велика лісова пожежа вийшла з-під контролю на півночі Альберти (провінція в західній частині Канади – ред.) та змусила тисячі людей покинути свої домівки.

Станом на 4 травня лісова пожежа на озері Фокс охоплює близько 4400 гектарів.

За інформацією місцевої влади близько 3700 жителів евакуйовано, але пожежа розростається і громади продовжують втрачати будинки.

За даними пожежної служби Alberta Wildfire у провінції зафіксовано 76 активних лісових пожеж.

Згідно з оновленими даними 5 травня з лісовою пожежею боротимуться приблизно 34 пожежники Alberta Wildfire, чотири гелікоптери, два важких вертольоти, важке обладнання та авіацистерни.

"На жаль, протягом останніх кількох років ми спостерігаємо, як подібні надзвичайні ситуації відбуваються все частіше. Ми усвідомлюємо, наскільки це може бути стресом для тих, кому доводиться залишати свої домівки, щоб вирушити у безпечне місце. Ми сподіваємося бути їхнім безпечним притулком і завжди працюємо над тим, щоб зробити життя евакуйованих людей максимально комфортними", - сказав мер сусіднього міста Хай-Левел, що на півночі провінції Альберта.

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