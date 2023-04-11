Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що пожежа виникла близько 08:30 ранку за місцевим часом на одному з пагорбів у приміському районі. Через сильний вітер швидкістю 30 метрів на секунду вогонь швидко поширився на житлові квартали району.

Внаслідок негоди відомо про понад сто зруйнованих будинків, екстрені служби проводять евакуацію населення.

Для гасіння на місце прибули 3 сотні пожежників, залучили шість гелікоптерів і 200 пожежних машин. Зусилля рятувальників ускладнювалися сильним вітром.