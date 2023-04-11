У Південній Кореї спалахнула лісова пожежа: знищено сотню будинків, місцевих евакуюють
У вівторок, 11 квітня, північно-східне місто Каннин охопила лісова пожежа - вогонь знищив понад 100 будинків. До гасіння залучили близько 300 пожежників, 6 гелікоптерів, 200 пожежних машин
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що пожежа виникла близько 08:30 ранку за місцевим часом на одному з пагорбів у приміському районі. Через сильний вітер швидкістю 30 метрів на секунду вогонь швидко поширився на житлові квартали району.
Внаслідок негоди відомо про понад сто зруйнованих будинків, екстрені служби проводять евакуацію населення.
Для гасіння на місце прибули 3 сотні пожежників, залучили шість гелікоптерів і 200 пожежних машин. Зусилля рятувальників ускладнювалися сильним вітром.
- На півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж. До гасіння залучені близько 600 пожежників, кілька міст довелося евакуювати, поліція перекрила дороги і автомагістралі.
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