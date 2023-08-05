На Джарилгачі протягом 5 днів палає цінна степова частина

Про це повідомляє Українська природоохоронна група.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.

"Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові", - йдеться у повідомленні.

За даними природоохоронної групи, на острові концентрується найбільша кількість копитних тварин, що мешкають на Джарилгачі.

Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку.

"Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова", - зазначили у повідомленні.