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На Джарилгачі протягом 5 днів палає цінна степова частина

5 серпня, 2023 субота
13:57
Суспільство лісові пожежі ліс пожежа

Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку. Ця частина обмежена навіть для відвідування людьми

Про це повідомляє Українська природоохоронна група.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.

"Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові", - йдеться у повідомленні.

За даними природоохоронної групи, на острові концентрується найбільша кількість копитних тварин, що мешкають на Джарилгачі. 

Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. 

"Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова", - зазначили у повідомленні.

  • 30 червня стало відомо, що російські окупанти знищили всю рослинність на заповідному острові Джарилгач у Херсонській області.
Україна
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
лісові пожежі
екологічна катастрофа
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