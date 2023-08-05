На Джарилгачі протягом 5 днів палає цінна степова частина
Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку. Ця частина обмежена навіть для відвідування людьми
Про це повідомляє Українська природоохоронна група.
Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.
"Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові", - йдеться у повідомленні.
За даними природоохоронної групи, на острові концентрується найбільша кількість копитних тварин, що мешкають на Джарилгачі.
Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку.
"Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова", - зазначили у повідомленні.
- 30 червня стало відомо, що російські окупанти знищили всю рослинність на заповідному острові Джарилгач у Херсонській області.
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