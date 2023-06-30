Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Окупанти повністю спалили Джарилгач", - написав Данилов.

Як зазначає Українська правда, за словами науковця, у період з 28 по 29 червня в східній частині острова, де розташовані основні лісові масиви, сталася пожежа.

"Виглядає так, що там була дуже потужна пожежа, в результаті якої загинули всі зелені насадження в центральній та східній частині острова", – розповів дослідник.

Він також зазначив, що на острові, переважно, були штучні насадження та існувало лісництво.

"Там склалися доволі унікальні ландшафти, щось подібне було на Кінбурнській косі, яка теж значною мірою згоріла. У весняний період там буде трав'яний покров, але без втручання людини, Джарилгач перетвориться на піщаний острів, який розмиватиме водою", - додав він.