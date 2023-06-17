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Росіяни облаштували острів Джарилгач під полігон, де проводять військові навчання

17 червня, 2023 субота
19:07
Війна з Росією окупанти орки

Російські окупанти облаштували острів Джарилгач Херсонської області під військовий полігон, де проводять підготовку мобілізованих, зокрема зі стрільбою артпідрозділів

Про це повідомив у facebook Генштаб ЗСУ у суботу, 17 червня.

Зазначається, що на острові Джарилгач російські окупанти продовжують здійснювати екоцид, вони розташовували полігон та проводять там заходи підготовки мобілізованих військових, включаючи стрільбу артилерійських підрозділів.

За добу армія РФ завдала 37 авіаударів та здійснила 19 обстрілів з РСЗВ

Протягом останньої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів та здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Зазначається, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Янжулівка Чернігівської області.

Ворог дійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Костобобрів, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове у Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської та Новоселівське Луганської областей.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Ворог завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки Запорізької області та Козацького Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Новодмитрівка, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артпідрозділ

Авіація Сил оборони за добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії нанесли удари по 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 артилерійському підрозділу, який знаходився на вогневій позиції.

  • У міністерстві оборони України заявили, що ЗСУ перехоплюють ініціативу на полі бою, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км.
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