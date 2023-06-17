Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляється у telegram МОУ.

"Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км", – зазначив Гаврилов.

Також за його словами, для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", – сказав заступник міністра.

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Окрім цього, він додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшов більше як рік війни й ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – підсумував Гаврилов.