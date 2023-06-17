Міноборони: Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але потрібна зброя дальністю до 200 км
У міністерстві оборони України заявили, що ЗСУ перехоплюють ініціативу на полі бою, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км
Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляється у telegram МОУ.
"Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км", – зазначив Гаврилов.
Також за його словами, для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.
"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", – сказав заступник міністра.
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Окрім цього, він додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.
"Пройшов більше як рік війни й ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – підсумував Гаврилов.
- Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ж повідомляють, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили.
- 15 червня повідомлялось, що Сили оборони просуваються на східному й південному напрямках фронту. Біля Вугледара на Донеччині вдалося просунутись до 1 км. На Запорізькому напрямку за тиждень звільнено 7 сіл.
- Станом на вечір п'ятниці, 16 червня, відомо, що українські захисники на півдні ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках.
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