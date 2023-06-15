ЗСУ в районі Кремінної ліквідували близько 100 окупантів, - ISW
ЗСУ в районі Кремінної на Луганщині ударами HIMARS ліквідували близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.
Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.
Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.
Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що після цього Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.
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