ЗСУ в районі Кремінної ліквідували близько 100 окупантів, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області.

Російські джерела зазначають, що ЗСУ атакували в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці та очікувала на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Вони повідомили, що в результаті удару HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 були поранені.

Цей інцидент викликав хвилю обурень в Росії. Зокрема, російські блогери скаржаться, що після цього Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої пости.