Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА, - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА, - Генштаб ЗСУ

14 червня, 2023 середа
08:04
Війна з Росією ЗСУ знищили

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 217 330 військових, 3943 танки та 7653 броньовані машини

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 14 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 217330 (+680) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3943 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)
  • артилерійських систем – 3783 (+17)
  • РСЗВ – 603 (+2)
  • засобів ППО ‒ 364 (+1)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 300 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1196 (+13)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)
  • спеціальної техніки ‒ 516 (+5)

Дані уточнюються. 

  • У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
  • Також повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
  • Крім того, зазначалося, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Венеційська комісія
13 червня, 2023 вiвторок
Венеційська комісія розкритикувала закон про нацменшини, зокрема в контексті мови
Каховська ГЕС, підтоплення
13 червня, 2023 вiвторок
Головне – встигнути до паводка: після деокупації Херсонщини Україна за 2-3 місяці побудує перемичку на Каховській ГЕС, - гендиректор Укргідроенерго
бронежилети для медиків
13 червня, 2023 вiвторок
Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
14 червня
08:32
обстріл, ППО
За ніч українська ППО знищила 3 ракети "Калібр" та 9 "шахедів"
08:28
Spotify
Швеція оштрафувала Spotify на €5 млн за порушення правил захисту даних ЄС
08:17
Огляд
Такер Карлсон
Хто такий Такер Карлсон? І чому його фейки про Україну та Зеленського кращий подарунок Кремлю
08:11
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг 13 червня зросла до 12, у місті оголошено день жалоби
08:03
OPINION
Олексій Тимофіїв
Історія "живого Цоя" ставить важливі питання
07:47
Китай разом з двома космічними агентствами досліджуватиме Місяць в рамках місії Чан’е-6
07:36
Ексклюзив
Корабельний район Херсона
У Херсоні після спаду води будуть залишатися місця, де вона стоятиме, - ексзаступник мера Головня
07:26
Docudays UA
Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди журі і глядацьких симпатій на Docudays UA
07:03
ЗСУ
Окупанти вивозять із Запорізької області награбовані побутову техніку й меблі вантажним транспортом та готують до відправки судна з зерном, - Генштаб
07:03
Оновлено
Росія обстріляла Одесу ракетами
Росія обстріляла Одесу ракетами: троє людей загинули, 13 отримали поранення
06:42
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Російське військове командування залишається вразливим перед точними ударами з боку України, - ISW
06:31
Анонс
Дмитро Кльоц
УПЛ: розклад повторних стикових матчів. Де та коли дивитись битви за виживання
06:28
Каховська ГЕС, підтоплення
Після підриву росіянами Каховської ГЕС копачі-грабіжники почали розкрадати археологічну спадщину, - Мінкульт
06:13
в Індонезії затонув човен
У Нігерії після весільної церемонії перекинувся човен з людьми: понад 50 загиблих, є зниклі безвісти
05:45
КНДР, Північна Корея
Росія відновила експорт нафти до КНДР, - ООН
05:35
Анонс
збірна Нідерландів
Нідерланди - Хорватія: де та коли дивитись перший півфінал Ліги націй
04:31
Кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
Продюсер поділився кадром зі зйомок третьої частини "Аватара"
03:49
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 червня
03:21
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу
02:05
Оновлено
Кормак Маккарті
Помер американський прозаїк та драматург Кормак Маккарті
01:39
На фото вертоліт Ка-52
Окупанти перекинули в Бердянськ 20 військових гелікоптерів, - "Схеми"
01:27
Домінік Гашек
"Женіть назад російське лайно": культовий чеський хокеїст відвідав Україну та поділився емоціями
01:05
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У ніч на 14 червня Росія збільшила угруповання в Чорному морі: кількість "калібрів" зросла до 20
00:46
Патрік ван Льовен, тренери
"Шахтар" розпочав перемовини з головним кандидатом на посаду на головного тренера, - ЗМІ
00:28
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ярмоленко безплатно покинув арабський "Аль-Айн"
00:06
Літак Air Montenegro пролетів над Білоруссю
Літак з Чорногорії попри санкції пролетів до Литви над територією Білорусі
2023, вiвторок
13 червня
23:42
Люксембург
Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу
23:27
Володимир Зеленський
Україна назвала партнерам компанії, чиї компоненти виявили в ракетах РФ, і вимагає санкцій, - Зеленський
23:06
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїхав до України та зустрівся із Зеленським
22:36
Дональд Трамп
Трамп приїхав до суду у справі про секретні документи, його формально арештували
22:14
путін пригожин
Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян
21:43
Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН зі створення спецтрибуналу для РФ
21:35
Оновлено
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію
21:31
російська армія, мобілізація
Путін підписав закон, згідно з яким у призовників забиратимуть закордонні паспорти
21:03
Аналітика
Сергій Згурець
Підсумки тижня бойових дій і ребуси для противника - куди будуть рухатися ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:34
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний напередодні "Рамштайну" обговорив з Міллі оборонні потреби України
20:19
Бен Уоллес
Європейські партнери оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн
20:13
Disney
"Аватар 5" у 2031-му та нові "Зоряні війни": Disney оновив графік виходу майбутніх фільмів
20:08
Ексклюзив
ЗАЕС
На ЗАЕС є свердловини, які зможуть забезпечувати рівень води для охолодження, - ексміністр енергетики Плачков
20:04
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Не то
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV