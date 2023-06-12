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Сили оборони знищили ворожий "Алігатор": він став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні

12 червня, 2023 понедiлок
19:39
Війна з Росією вертоліт Алігатор

У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Окрім того, наші воїни знищили ворожий дрон "Орлан-10"

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Окупанти вимагають хабарі за евакуацію людей із затопленої Голої Пристані на Херсонщині

Повідомляється, що при цьому росіяни знищують паспорти та свідоцтва про народження й інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару, що у РФ.

На Луганщині побільшало випадків дезертирства росіян зі штурмових підрозділів

Генштаб розповів, що на тлі успішних бойових дій ЗСУ та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства військових ворога зі штурмових підрозділів “Шторм-z”.

Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні солдатам ворога російським військовим керівництвом.

Окрім того, окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 ворожих військових.

За день ворог завдав 17 авіаударів по території України та здійснив 22 обстріли з РСЗВ

Також, противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині.  

Окрім того, росіяни скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. 

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також  Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У понеділок, 12 червня, в тимчасово окупованому Мелітополі вночі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
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