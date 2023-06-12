У Мелітополі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт, - мер
У понеділок, 12 червня, в тимчасово окупованому Мелітополі вночі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт
Про це пише міський голова Іван Федоров.
"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - йдеться у повідомленні.
Федоров розповів, що окупанти використовують цю техніку для транспортування палива на фронт.
Мер нагадав, це вже другий тепловоз за останні два місяці, який "достроково виходить з ладу".
- Російська влада ввечері, 11 червня, повідомила про вибухи у тимчасово окупованому Токмаці та Мелітополі Запорізької області.
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