Про це пише міський голова Іван Федоров.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - йдеться у повідомленні.

Федоров розповів, що окупанти використовують цю техніку для транспортування палива на фронт.

Мер нагадав, це вже другий тепловоз за останні два місяці, який "достроково виходить з ладу".