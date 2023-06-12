Росіяни заявили про вибухи в окупованому Токмаці та Мелітополі
Російська влада ввечері, 11 червня, повідомила про вибухи у тимчасово окупованому Токмаці та Мелітополі Запорізької області
Про це повідомляє представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов.
Зазначається, що 11 червня о 22:30 пролунали вибухи в окупованому Токмаці, а 12 червня о 00:02 у Мелітополі.
"Били районом центральної площі. Попередньо вогонь вівся з РСЗВ "Град" із використанням некерованих далекобійних снарядів західного зразка", - написав Рогов про місто Токмак.
Також він повідомив, що в окупованому Мелітополі працювало ППО.
- Нагадаємо, що 4 червня гучний вибух пролунав у селі Якимівка біля тимчасово окупованого Мелітополя.
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