Росіяни заявили про вибухи в окупованому Токмаці та Мелітополі

Про це повідомляє представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов.

Зазначається, що 11 червня о 22:30 пролунали вибухи в окупованому Токмаці, а 12 червня о 00:02 у Мелітополі.

"Били районом центральної площі. Попередньо вогонь вівся з РСЗВ "Град" із використанням некерованих далекобійних снарядів західного зразка", - написав Рогов про місто Токмак.

Також він повідомив, що в окупованому Мелітополі працювало ППО.