У Якимівці, що біля тимчасово окупованого Мелітополя, пролунав вибух
У неділю, 4 червня, гучний вибух пролунав у селі Якимівка біля тимчасово окупованого Мелітополя
Про це пише міський голова Іван Федоров.
Він зазначив, що вибух стався на околицях населеного пункту.
Раніше Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі сталася "бавовна", місцеві телеграм-канали публікують відео з димом.
- У вівторок, 30 травня, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя зафіксували чорний дим, що підіймається з військової бази окупантів.
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