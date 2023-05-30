На військовій базі окупантів у Мелітополі підіймається чорний дим, - мер Федоров
У вівторок, 30 травня, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя зафіксували чорний дим, що підіймається з військової бази окупантів
Про це пише міський голова Іван Федоров.
Дим підіймається на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит".
Федоров відзначив, що окупанти одразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба.
"Напевно, рашистська ППО наземна", - додав мер.
- Іван Федоров, міський голова Мелітополя, повідомив, що 22 травня у Пологах та Василівці українськими розвідниками були підірвані бази окупантів.
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