Про це він розказав в етері Еспресо.

"На території всієї запорізької лінії фронту щодня у ворогів поганий настрій, а від того наш настрій стає кращим. Вчора 22 травня розвідниками були ліквідовані щонайменше дві бази російських військових у Пологах та Василівці. Є відеозаписи, на яких видно, як після вибухів на цих базах окупанти утворили братську могилу. Також вчора на території Мелітопольського району була ліквідована величезна кількість російських вояк, частину з них відвезли до місцевих лікарень та шпиталів. Це десятки 200-х та 300-х, наприклад, тих, яких везли з Білозерки", - розказав міський голова Мелітополя.

Іван Федоров підкреслив, що десятки окупантів щодня залишаються назавжди на тимчасово окупованих територіях, вони вже більше точно не зможуть воювати проти ЗСУ та чинити терор проти місцевих мешканців.