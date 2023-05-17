Окупанти в Мелітополі поставили камери, аби боротися з партизанами
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами
Про це пише Центр нацспротиву.
Зазначається, що встановлені вуличні камери мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду.
"Таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху. Однак ці намагання марні, бо окупанти не мають шансів перемогти український спротив", - пише ЦНС.
- Мер Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти інсценують напади на себе, звинувачуючи в них партизанів.
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