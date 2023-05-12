У Мелітополі колаборанти інсценують замахи на себе, - мер Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти інсценують напади на себе, звинувачуючи в них партизанів
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.
"Вороги стали інсценувати вибухи та напади на колаборантів. Учора (11 травня, - ред.) вони інсценували вибух у гауляйтера з РФ, який обійняв посаду "голови суду", - наголосив він.
Причина інсценувань полягає в тому, що вони не можуть пояснити постійну ліквідацію загарбників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Мелітополі.
"Вони вирішили робити інсценування, у яких ніхто не страждатиме, і за декілька годин начебто ловити партизанів. Такий театр абсурду вони розіграють у нашому тимчасово окупованому місті", - зауважив мер.
- 12 травня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав сильний вибух.
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