Зранку у центрі Мелітополя пролунав сильний вибух, - Федоров

Про це в telegram-каналі повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста", - йдеться у дописі.

Також Федоров зазначив, що деталі місця вибуху з'ясовуються.

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Про це також повідомили російські telegram-канали.

"Вибух стався в місті Мелітополі Запорізької області. За даними оперативних служб, спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждалих немає", - йдеться у дописі.

Зокрема також зазначається, що внаслідок вибуху було пошкоджено автомобілі, що стояли поруч та вибито скло в найближчому будинку.