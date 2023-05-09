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Окупанти вивозять награбоване майно жителів Запорізької області в Крим, залучають водіїв вантажівок, - Генштаб 

9 травня, 2023 вiвторок
08:20
Війна з Росією мародер

Загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов

Про це у ранковому зведенні 9 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. 

Так, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з-поміж місцевих колаборантів. Везуть його у напрямку АР Крим.

ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів, 3 важливі цілі ворога та збили розвідувальний дрон

Авіація Сил оборони за 8 травня завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.

Крім того, українські воїни знищили ворожий розвідувальний БПЛА типу Zala.

За добу росіяни завдали 30 ракетних та 61 авіаційного удару по Україні

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, кажуть у Генштабі.

Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!

Ведуться важкі бої за Бахмут та Мар’їнку, Сили оборони України відбили 42 атаки

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки РФ на зазначених ділянках фронту.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На території Білорусі і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби армія РФ вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдала авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру. 

Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Предтечине. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби російське військо вело наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мало. 

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби армійці РФ наступальних дій не проводили. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки. 

А також здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. 

Поміж тим, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

  • Раніше Генштаб писав, що значна частина російської окупаційної адміністрації покинула Скадовськ.

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