Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По всіх великих містах тимчасово окупованої території Запоріжжя, в Енергодарі, Токмаку, Мелітополі зачинені магазини та банки. Також зачинені так звані адміністративні заклади й паспортні столи. У містах спостерігається паніка та хаос у зв'язку з так званою евакуацією з боку окупантів. Закликаємо місцеве населення, що залишається, зробити запаси їжі й води. Тому, що окупанти роблять це цілеспрямовано", - підкреслив Ашурбеков.

За словами депутата Запорізької обласної ради, окупанти намагаються створити психологічний тиск, щоб якомога більше людей виїхало з тимчасово окупованої території Запорізької області у бік Росії.

"Загарбники не працюватимуть над тим, щоб відновити торговельну інфраструктуру. Мета окупантів створити психологічний тиск, щоб якомога більше людей виїхало з тимчасово окупованої території у бік Росії. Перш за все це діти та люди похилого віку. Терористи тиснуть на людей, щоб тримати їх як живий щит по всіх логістичних маршрутах. Щоб надалі тримати людей у заручниках на території Росії", - наголосив Ашурбеков.