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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Мелітополі, Токмаку та Енергодарі зачинені банки, магазини й адміністративна інфраструктура, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
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У Мелітополі, Токмаку та Енергодарі зачинені банки, магазини й адміністративна інфраструктура, - депутат Запорізької облради Ашурбеков

9 травня, 2023 вiвторок
18:29
Війна з Росією Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що загарбники тиснуть на мешканців окупованої території Запоріжжя щодо так званої евакуації, щоб тримати людей як живий щит по всіх логістичних маршрутах

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По всіх великих містах тимчасово окупованої території Запоріжжя, в Енергодарі, Токмаку, Мелітополі зачинені магазини та банки. Також зачинені так звані адміністративні заклади й паспортні столи. У містах спостерігається паніка та хаос у зв'язку з так званою евакуацією з боку окупантів. Закликаємо місцеве населення, що залишається, зробити запаси їжі й води. Тому, що окупанти роблять це цілеспрямовано", - підкреслив Ашурбеков.

За словами депутата Запорізької обласної ради, окупанти намагаються створити психологічний тиск, щоб якомога більше людей виїхало з тимчасово окупованої території Запорізької області у бік Росії.

"Загарбники не працюватимуть над тим, щоб відновити торговельну інфраструктуру. Мета окупантів створити психологічний тиск, щоб якомога більше людей виїхало з тимчасово окупованої території у бік Росії. Перш за все це діти та люди похилого віку. Терористи тиснуть на людей, щоб тримати їх як живий щит по всіх логістичних маршрутах. Щоб надалі тримати людей у заручниках на території Росії", - наголосив Ашурбеков.

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Мелітополь
окуповані території
Запорізька область
Енергодар
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геноцид українців
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