Не працюють аптеки, а банкомати й АЗС – порожні: мер Енергодара розповів про російську "евакуацію" з міста
Російські окупанти третій день вивозять із Енергодара Запорізької області документи й обладнання. У місті не працюють інтернет і аптеки, а на АЗС немає палива
Про це "Новинам Приазов'я" розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певний по продуктах та засобах першої необхідності. АЗС і банкомати порожні", – розповів мер.
За його словами, більшість місцевих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Так звана евакуація є добровільною.
"Вивозять усі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують уже третій день і вивозять", - розповів Орлов.
- Раніше повідомлялося, що окупанти організували автобуси для перевезення мешканців Запорізької області до Криму та Росії.
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