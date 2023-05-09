Про це "Новинам Приазов'я" розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певний по продуктах та засобах першої необхідності. АЗС і банкомати порожні", – розповів мер.



За його словами, більшість місцевих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Так звана евакуація є добровільною.



"Вивозять усі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують уже третій день і вивозять", - розповів Орлов.