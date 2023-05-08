Росіяни десятками автобусів вивозять мешканців тимчасово окупованої Запорізької області в Крим та РФ
Ворог хитрощами вивозить українців із тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму та Росії
Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують – це хитрощі. До Бердянська завозять цивільних. Потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати", – заявив Малашко.
Місцеві ЗМІ публікують відео евакуації українців.
Десятки автобусів вивозять людей.
Повідомляється, що українців везуть не до Бердянська, а до Криму та в Росію.
- 3 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що росіяни ходять по квартирах на тимчасово окупованому Запоріжжі та перевіряють наявність паспортів РФ.
- 6 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку.
- Місцеві мешканці повідомляють, що власник мережі окупантських магазинів "Мєра" вже втік з Мелітополя.
- "Влада" в тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області розселяє росіян у домівки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
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