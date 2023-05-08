У Мелітополі окупанти розселяють росіян в домівки депортованих українців
"Влада" в тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області розселяє росіян у домівки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення", - пише відомство.
Повідомляється, що у домівки корінних мешканців рашисти заселяють росіян.
Зокрема Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ.
Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.
Водночас РФ використовує переселених росіян пропагандистської картинки "нового мирного життя".
- Нагадаємо, 2 травня Росія заявила, що у тимчасово окупованому Мелітополі було скоєно замах на заступника голови головного управління російського МВС.
- 3 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що росіяни ходять по квартирах на тимчасово окупованому Запоріжжі та перевіряють наявність паспортів РФ.
- 5 травня стало відомо, що на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю російським військовим.
- 6 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку.
- Місцеві мешканці повідомляють, що власник мережі окупантських магазинів "Мєра" вже втік з Мелітополя.
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