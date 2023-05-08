У Мелітополі окупанти розселяють росіян в домівки депортованих українців

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення", - пише відомство.

Повідомляється, що у домівки корінних мешканців рашисти заселяють росіян.

Зокрема Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ.

Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.

Водночас РФ використовує переселених росіян пропагандистської картинки "нового мирного життя".