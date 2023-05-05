Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.

"Росіяни на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю, бо битву за ТОТ можна і пропити", - прокоментував Іван Федоров.

Мер Мелітополя додав, що гауляйтер Балицький видав наказ, за яким на три місяці розпорядився виключити з продажу весь алкоголь, окрім пива. А місцевим підприємцям, які продаватимуть спиртне, погрожують шаленими штрафами.

"Окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на тимчасво окупованих територіях вже більше, ніж цивільних. Бо "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва", - зазначив Федоров.

2 травня Росія заявила, що у тимчасово окупованому Мелітополі було скоєно замах на заступника голови головного управління російського МВС

3 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що росіяни ходять по квартирах на тимчасово окупованому Запоріжжі та перевіряють наявність паспортів РФ





