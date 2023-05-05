На окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю російським військовим, - Федоров
Гауляйтер окупованої частини Запорізької області видав наказ про заборону місцевим підприємцям продавати алкоголь, окрім пива
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.
"Росіяни на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю, бо битву за ТОТ можна і пропити", - прокоментував Іван Федоров.
Мер Мелітополя додав, що гауляйтер Балицький видав наказ, за яким на три місяці розпорядився виключити з продажу весь алкоголь, окрім пива. А місцевим підприємцям, які продаватимуть спиртне, погрожують шаленими штрафами.
"Окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на тимчасво окупованих територіях вже більше, ніж цивільних. Бо "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва", - зазначив Федоров.
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