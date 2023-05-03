Росіяни ходять по квартирах на тимчасово окупованому Запоріжжі та перевіряють наявність паспортів РФ, - мер Мелітополя Федоров
Росіяни на окупованій частині Запорізької області почали поквартирний обхід з перевіркою на наявність паспортів РФ. Вони кажуть, що прийдуть знову і, якщо не буде паспорта, то будуть готувати цих людей до депортації
Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ворог скаженіє. За останні декілька днів майже у півтора раза збільшилась кількість блокпостів. Якщо раніше просто перевіряли документи, то наразі можуть перевіряти телефони, можуть обшукувати, дивитися татуювання - ретельний детальний огляд на кожному блокпості", - зазначив він.
За словами Федорова, зараз неможливо пересуватися між населеними пунктами окупованої частини Запорізької області без спецперепусток, а їх дають лише тим, у кого є ворожі паспорти.
"Росіяни почали поквартирний обхід з перевіркою на наявність паспортів РФ. Після цього інформують, що за деякий час прийдуть знову і якщо не буде ворожого паспорта, то будуть готувати цих людей до депортації. Посилюється терор і пресинг наших мешканців в окупації", - підсумував міський голова.
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