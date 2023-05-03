Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог скаженіє. За останні декілька днів майже у півтора раза збільшилась кількість блокпостів. Якщо раніше просто перевіряли документи, то наразі можуть перевіряти телефони, можуть обшукувати, дивитися татуювання - ретельний детальний огляд на кожному блокпості", - зазначив він.

За словами Федорова, зараз неможливо пересуватися між населеними пунктами окупованої частини Запорізької області без спецперепусток, а їх дають лише тим, у кого є ворожі паспорти.

"Росіяни почали поквартирний обхід з перевіркою на наявність паспортів РФ. Після цього інформують, що за деякий час прийдуть знову і якщо не буде ворожого паспорта, то будуть готувати цих людей до депортації. Посилюється терор і пресинг наших мешканців в окупації", - підсумував міський голова.