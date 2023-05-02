РФ заявила про напад на заступника голови окупаційної поліції в Мелітополі
Росія заявила, що у тимчасово окупованому Мелітополі було скоєно замах на заступника голови головного управління російського МВС
Про це пишуть пропагандистські видання.
У заяві йдеться, що біля воріт будинку колаборанта було закладено бомбу. Наразі окупант перебуває у лікарні, слідчий комітет РФ розпочав кримінальну справу.
- Міський голова Іван Федоров повідомив про поодинокий вибух у місті 2 травня о 06:45.
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