Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

Про це він написав у телеграмі.

"Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з "бавовни". О 6:45 жителі північних районів міста чули поодинокий вибух. На місце події відразу виїхали колаборантські поліція та швидка", - проінформував мер міста.

Іван Федоров зазначив, що будемо очікувати на гарні новини.