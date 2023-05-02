Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - Федоров
Міський голова Іван Федоров повідомив про поодинокий вибух у місті 2 травня о 6:45
Про це він написав у телеграмі.
"Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з "бавовни". О 6:45 жителі північних районів міста чули поодинокий вибух. На місце події відразу виїхали колаборантські поліція та швидка", - проінформував мер міста.
Іван Федоров зазначив, що будемо очікувати на гарні новини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе