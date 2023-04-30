У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров
У різних районах тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ввечері 30 квітня прогриміли вибухи
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу", - зауважив він.
- 26 квітня окупаційна адміністрація Бердянська анонсувала рейди в місті. Перевірятимуть "наявність споживачів житлово-комунальних послуг" у помешканнях.
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