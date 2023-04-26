У Бердянську окупанти анонсували рейди по домівках

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами ЦНС, росіяни хочуть виявити порожні помешкання. Це допоможе окупантам доповнити облік “безгосподарчого майна”, аби надалі конфіскувати нерухомість українців, які покинули регіон через окупацію.

"Надалі таке майно виставляється на “продаж”, тобто віддається за безцінь окупантам та колаборантам. Зауважимо, що юридично така угода про продаж є нікчемною й не змінює право власності на майно. Відтак всі права на нерухомість залишаються за справжніми власниками", - наголошує ЦНС.

Окупанти також перевірятимуть, хто наразі живе в помешканнях. Адже росіяни оголосили про заборону мешканцям приймати туристів у житловому фонді, якщо будівля не має відповідного призначення.

"Це робиться для боротьби з партизанами, аби не дозволяють власникам приміщень надавати житло стороннім особам", - пише ЦНС.