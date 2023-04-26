Промиватиме мізки школярам: окупанти заснували ідеологічне "движение первых" на Херсонщині

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За планом в цю структуру “добровільно” мають вступати учні шкіл. Проте в школах окупанти створюють такі умови, що лише вступ до руху дозволяє не мати проблем з навчанням. Рух відповідає за пропагандистські заходи, організацію масовки й навіть формує систему доносів на батьків", - розповіли в ЦНС.

У Центрі також зауважили, що їм відомі учасники “координаційної ради” й кожен з них понесе відповідальність згідно з чинним законодавством України.