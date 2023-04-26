Промиватиме мізки школярам: окупанти заснували ідеологічне "движение первых" на Херсонщині
Росіяни відзвітували про створення координаційної ради "движение первых", яке відповідає за ідеологічну обробку школярів на Херсонщині
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За планом в цю структуру “добровільно” мають вступати учні шкіл. Проте в школах окупанти створюють такі умови, що лише вступ до руху дозволяє не мати проблем з навчанням. Рух відповідає за пропагандистські заходи, організацію масовки й навіть формує систему доносів на батьків", - розповіли в ЦНС.
У Центрі також зауважили, що їм відомі учасники “координаційної ради” й кожен з них понесе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 25 квітня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Урзуфі Маріупольського району росіяни розмістили 200 військових на території дитячого табору, аби використати дітей у якості живого щита.
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