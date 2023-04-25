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Війна з Росією: хроніка
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В Урзуфі росіяни розмістили 200 військових на території дитячого табору, – Генштаб

25 квітня, 2023 вiвторок
18:42
Війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому Урзуфі Маріупольського району росіяни розмістили 200 військових на території дитячого табору, аби використати дітей у якості живого щита

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 квітня. 

"Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись живим щитом із дітей та викладацького складу", - пояснює Генштаб.

Окрім того, у зведенні розповідається, що в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області росіяни вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян. 

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Авіація ЗСУ за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також одного удару по зенітно-ракетному комплексу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки, а також радіолокаційну станцію російських агресорів.

Росіяни за день завдали 6 авіаударів та 10 разів обстріляли з РСЗВ територію України

За день російські окупанти завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по Куп’янську Харківської області. Окрім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. 

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кореньок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Верхньокам’янське і Переїзне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них – Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гірке, Білогір’я Запорізької області та Дудчани, Берислав, Веселе, Висунці, Інженерне, Кізомис, а також місто Херсон. Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян, 2 з них повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

Уранці 25 квітня російське військо обстріляло центр міста Куп'янськ на Харківщині, влучивши у Краєзнавчий музей. Внаслідок удару загинуло дві жінки, 10 людей зазнали поранень.

Херсонщина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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