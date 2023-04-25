Росіяни вдарили по музею у Куп'янську на Харківщині: 5 людей поранені, щонайменше двоє під завалами
Уранці 25 квітня російське військо обстріляло центр міста Куп'янськ на Харківщині, влучивши у Краєзнавчий музей
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог завдав удару по центру м. Куп'янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею", - наголосив він.
За попередньою інформацією, 5 цивільних отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що росіяни били з С-300.
На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.
- Упродовж 24 квітня російські війська били по Харківські області. Унаслідок артилерійського обстрілу у Дворічній загинула жінка.
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