Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під вогнем перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.



Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка.



О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.



Очільник ОВА додав, що за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.