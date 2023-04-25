Щонайменше 18 населених пунктів Харківщини перебували під ворожим вогнем минулої доби, є загибла
Упродовж 24 квітня російські війська били по Харківські області. Унаслідок артилерійського обстрілу у Дворічній загинула жінка
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом доби під вогнем перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.
Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка.
О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.
Очільник ОВА додав, що за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.
- Ввечері 22 квітня російські терористи обстріляли Харків ракетами С-300.
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