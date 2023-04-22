Росія обстріляла Харків
Ввечері 22 квітня російські терористи обстріляли Харків
Про це о 22:04 повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 22:02.
Місцеві повідомляють, що до 22:12 вибухів було щонайменше 3.
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