Окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку, – Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалюють мішками документи у приміщенні окупаційної поліції, а також вивозять техніку з паспортного столу
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла. Не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи", - пише Федоров.
Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт "керівництва" окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.
- Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю російським військовим.
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