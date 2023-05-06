Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла. Не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи", - пише Федоров.

Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт "керівництва" окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.