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Головна Війна з Росією У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров

У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров

7 травня, 2023 неділя
18:06
Війна з Росією

Місцеві мешканці повідомляють, що власник мережі окупантських магазинів "Мєра" вже втік з Мелітополя

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.

У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник цієї торгової мережі втік з Мелітополя.

"Цікаво, що напередодні таємничого закриття у цих магазинах оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали "першим днем народження" магазинів. Перший - став останнім", - зазначив Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, що відразу було зрозуміло, що у магазинів мережі "Мєра" не підуть добре справи, бо вони були відкриті на базі захоплених приміщень української мережі супермаркетів, а також вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.

Іван Федоров додав, що є ще одна версія подій щодо закриття цих магазинів – перерозподіл награбованого: "Окупанти в паніці віджимають один в одного віджате".

  • 6 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку
Україна
Росія
Мелітополь
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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