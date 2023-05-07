У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.



У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник цієї торгової мережі втік з Мелітополя.



"Цікаво, що напередодні таємничого закриття у цих магазинах оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали "першим днем народження" магазинів. Перший - став останнім", - зазначив Федоров.



Міський голова Мелітополя зазначив, що відразу було зрозуміло, що у магазинів мережі "Мєра" не підуть добре справи, бо вони були відкриті на базі захоплених приміщень української мережі супермаркетів, а також вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.



Іван Федоров додав, що є ще одна версія подій щодо закриття цих магазинів – перерозподіл награбованого: "Окупанти в паніці віджимають один в одного віджате".

6 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров розказав, що окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку