У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
Місцеві мешканці повідомляють, що власник мережі окупантських магазинів "Мєра" вже втік з Мелітополя
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник цієї торгової мережі втік з Мелітополя.
"Цікаво, що напередодні таємничого закриття у цих магазинах оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали "першим днем народження" магазинів. Перший - став останнім", - зазначив Федоров.
Міський голова Мелітополя зазначив, що відразу було зрозуміло, що у магазинів мережі "Мєра" не підуть добре справи, бо вони були відкриті на базі захоплених приміщень української мережі супермаркетів, а також вибір товару був надмалий, часом неякісний, а ціни надвисокі.
Іван Федоров додав, що є ще одна версія подій щодо закриття цих магазинів – перерозподіл награбованого: "Окупанти в паніці віджимають один в одного віджате".
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