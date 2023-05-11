Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За інформацією місцевих мешканців Мелітополя, які бачать, що відбувається, уся техніка міста залучена до риття окопів. Окупанти заривають у землю "смерчі" та "гради", готуючись до оборони. У селі Семенівка, що у передмісті Мелітополя, загарбники також будують захисні споруди", - підкреслив Майоров.

Віктор Майоров також додав, що у Мелітополі відбуваються ротації російських військових.

"Військові РФ постійно їдуть до Мелітополя з Маріупольського напрямку та з Криму. У Мелітополі постійно тривають ротації. Але після серії вибухів, які відбулися, місцеві кажуть, що мають велику надію на звільнення міста. Відчуття, що ЗСУ десь поруч надихає містян", - зауважив Майоров.