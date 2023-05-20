Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора були ворожі обстріли Токмака та Молочанська, однак у своїх пропагандистських ЗМІ ворог одразу звинуватив наші ЗСУ. Але мешканці повідомляють, що бачать, звідки ведуться обстріли - з окупованих територій. Такими обстрілами ворог намагається організувати евакуацію, яку розпочав два тижні тому", - сказав він.

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Федоров додав, що місцеве населення не хоче евакуюватися.