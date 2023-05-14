Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

"Вивезення дітей відбувається з Мелітополя, Токмака, Енергодара. Вивозять до Кирилівки, Бердянська, Ростова, Криму. Більшу частину вивозять саме на територію РФ, до Ростова та інших населених пунктів. Мені здається, що у росіян якась хвороблива історія, пов'язана з темою дітей. Дуже важко оцінити, чому це відбувається", - зазначив він.

На думку Ашурбекова, панічні евакуаційні настрої окупанти сіють для того, аби змусити батьків відчути небезпеку і відправити своїх дітей в нікуди.

"Ми кожного разу закликаємо, що слід дуже обережно ставитися до так званої російської евакуації. Ключове завдання для людей - не піддаватися паніці і не віддавати своїх дітей. Проблема в тому, що значна частина людей добровільно, під тиском настроїв, що буде загострення бойових дій погоджується на цю "евакуацію". Там є всі умови, аби створити панічні настрої. Їх не треба підтримувати і виїжджати. Примусової, великої та постійної "евакуації" немає. Люди, зокрема самі піддаються цим настроям і вважають, що десь у Росії їм буде безпечніше. Ми розуміємо, що це не так, - вони постійно будуть в заручниках і кожну годину вони будуть в групі ризику, аби стати жертвою провокації РФ - чи в Бердянську, чи в Криму, чи в Ростові", - розповів депутат облради.