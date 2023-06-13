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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Запоріжжі ліквідовано російського командувача армії генерала Горячева

На Запоріжжі ліквідовано російського командувача армії генерала Горячева

13 червня, 2023 вiвторок
02:20
Війна з Росією Генерал армії РФ Сергій Горячев

На Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева

Про це повідомляють російський медіа.

За даними одного з воєнкорів, Горячев загинув унаслідок ракетної атаки.

"Горячев служив у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював контингент РФ у Придністров'ї, командував військовою базою у Таджикистані, також навчальним центром у Хабаровську", - зазначає воєнкор.

Він зазначає, що під час повно масштабного вторгнення в Україну він був командиром 5 окремої танкової бригади, згодом "виріс" до заступника командувача 35 армії (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії.

"Російська армія втратила одного з найяскравіших і найефективніших воєначальників", - додає воєнкор.

  • Нагадаємо, у боях на південно-західній околиці Бахмута 13 травня ЗСУ вбили російських полковників. Йдеться про В'ячеслава Макарова та Євгена Бровко.
Запоріжжя
втрати окупантів
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