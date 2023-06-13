Про це повідомляють російський медіа.

За даними одного з воєнкорів, Горячев загинув унаслідок ракетної атаки.

"Горячев служив у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював контингент РФ у Придністров'ї, командував військовою базою у Таджикистані, також навчальним центром у Хабаровську", - зазначає воєнкор.

Він зазначає, що під час повно масштабного вторгнення в Україну він був командиром 5 окремої танкової бригади, згодом "виріс" до заступника командувача 35 армії (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії.

"Російська армія втратила одного з найяскравіших і найефективніших воєначальників", - додає воєнкор.