Телеканал міноборони Росії підтвердив ліквідацію двох своїх полковників поблизу Бахмута

Про це сьогодні поінформував телевізійний канал "Звезда" міністерства оборони РФ.

"Командир 4-ої мотострілкової бригади В'ячеслав Макаров особисто керував боєм", - повідомляє ТГ-канал пропагандистів.

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Як зазначається, після третьої поспіль української атаки Макров отримав поранення й загинув під час евакуації.

Заступник командира армійського корпусу росіян з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко отримав несумісні з життя "множинні уламкові поранення".

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За даними телеканалу МО РФ "Звезда", описані події мали місце "південніше населеного пункту Красне у "ДНР".

Мова про село Іванівське Бахмутського району Донецької області (до декомунізації - Красне), що на південній захід від Бахмута. Окупанти досі називають його Красне.

Поруч розташована Кліщівка. Про втрати з-поміж російського командування поруч із Кліщівкою захисники України повідомили 13 травня.