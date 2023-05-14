Телеканал міноборони Росії підтвердив ліквідацію двох своїх полковників поблизу Бахмута
У боях на південно-західній околиці Бахмута учора, 13 травня 2023 року, Збройні Сили України дійсно вбили російських полковників. Йдеться про В'ячеслава Макарова та Євгена Бровко
Про це сьогодні поінформував телевізійний канал "Звезда" міністерства оборони РФ.
"Командир 4-ої мотострілкової бригади В'ячеслав Макаров особисто керував боєм", - повідомляє ТГ-канал пропагандистів.
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Як зазначається, після третьої поспіль української атаки Макров отримав поранення й загинув під час евакуації.
Заступник командира армійського корпусу росіян з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко отримав несумісні з життя "множинні уламкові поранення".
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За даними телеканалу МО РФ "Звезда", описані події мали місце "південніше населеного пункту Красне у "ДНР".
Мова про село Іванівське Бахмутського району Донецької області (до декомунізації - Красне), що на південній захід від Бахмута. Окупанти досі називають його Красне.
Поруч розташована Кліщівка. Про втрати з-поміж російського командування поруч із Кліщівкою захисники України повідомили 13 травня.
- Перед цим представник ЗСУ Анатолій Штефан заявив про ліквідацію неподалік від Кліщівки кількох російських полковників. Він зазначив їхні інціали, посади, а також приналежність до командування російської 4 ОМСБр.
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