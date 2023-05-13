Наші воїни продовжують наступ у Бахмуті, - Сирський

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!" - написав він.