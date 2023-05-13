Наші воїни продовжують наступ у Бахмуті, - Сирський
Українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку та рухаються вперед на деяких ділянках фронту
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!" - написав він.
- 13 травня британська розвідка повідомила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
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