Британська розвідка підтвердила хаотичний відступ одного з підрозділів РФ під Бахмутом
Підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку
Про це пише міноборони Британії у twitter
Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, ймовірно, хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські сили повернули собі щонайменше 1 км території.
Цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас, який позначає лінію фронту в цій частині сектора.
"72 бригада є частиною 3-го російського армійського корпусу, формування, створеного восени 2023 року, яке переслідували звинувачення в поганому моральному стані та обмеженій боєздатності. Його розгортання в такому складному та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів", - підсумували у розвідці Британії.
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10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив інформацію, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили росіян відступити на дистанцію до 2 км.
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