На Бахмутському напрямку російські війська відступили на дистанцію до 2-х кілометрів, - Сирський
На Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.
"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - заявив Сирський.
За словами командувача Сухопутних військ, наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває.
- 10 травня командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи "Азов" Микола (Абдула) Волохов розповів, що українські військові звільнили понад два кілометри Бахмута Донецької області.
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