ЗСУ розгромили кілька рот росіян, захопили ворога в полон і знищили техніку, зокрема вагнерівців, - Білецький про ситуацію під Бахмутом
Український військовий і перший командир "Азову" Андрій Білецький розповів, що ЗСУ розгромили кілька рот росіян та захопили ворога в полон
Про це заявив Андрій Білецький.
"У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації (йдеться про 72-гу окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, - ред.), фактично повністю знищено 6-ту і 8-му роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених", - розповів перший командир "Азову".
Український військовий зауважив, що так званий 3-й штурмовий загін приватної військової компанії Вагнера зазнав великих втрат.
Наступальні дії вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м: "Уся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ".
Білецький подякував бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.
"Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вами. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух", - наголосив військовий.
Пресслужба 3 ОШБр уточнила, що бій відбувався під Бахмутом на Донеччині. Знищено 500 росіян.
"За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 - на пів шляху до попередньо згаданих. Серед усіх них є і вагнерівці", - пишуть у відомстві й додають, що у полон захоплено щонайменше п'ятьох ворогів.
Ліквідовано декілька складів боєприпасів противника, міномети та бронемашини.
- Як відомо, засновник ПВК Вагнера написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня. Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.
- У ЗСУ тоді пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.
- 9 травня очільник незаконної ПВК Вагнера у черговому відео повідомив про проблеми з боєприпасами для його найманців, а також пожалівся на активні дії Сил оборони на Донеччині.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо сказав, що вважає, що таким чином Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання.
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