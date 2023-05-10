Про це заявив Андрій Білецький.

"У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації (йдеться про 72-гу окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, - ред.), фактично повністю знищено 6-ту і 8-му роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених", - розповів перший командир "Азову".

Український військовий зауважив, що так званий 3-й штурмовий загін приватної військової компанії Вагнера зазнав великих втрат.

Наступальні дії вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м: "Уся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ".

Білецький подякував бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.

"Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вами. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух", - наголосив військовий.

Пресслужба 3 ОШБр уточнила, що бій відбувався під Бахмутом на Донеччині. Знищено 500 росіян.

"За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 - на пів шляху до попередньо згаданих. Серед усіх них є і вагнерівці", - пишуть у відомстві й додають, що у полон захоплено щонайменше п'ятьох ворогів.

Ліквідовано декілька складів боєприпасів противника, міномети та бронемашини.