У ЗСУ пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, окупанти несуть значні втрати на цьому напрямку, і їх немає кому замінити.

"Головне, чим викликані заяви Пригожина — тим, що він узяв на себе військові зобов'язання, не здатний їх виконати, у тому числі щодо взяття Бахмута, і вигадує цю нісенітницю про "снарядний голод", — розповів Череватий, зазначивши, що головна проблема Пригожина полягає в постійному знищенні його особового складу українськими захисниками.