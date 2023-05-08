У ЗСУ пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів
Заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" в окупантів викликані його неспроможністю взяти під контроль Бахмут Донецької області
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
За його словами, окупанти несуть значні втрати на цьому напрямку, і їх немає кому замінити.
"Головне, чим викликані заяви Пригожина — тим, що він узяв на себе військові зобов'язання, не здатний їх виконати, у тому числі щодо взяття Бахмута, і вигадує цю нісенітницю про "снарядний голод", — розповів Череватий, зазначивши, що головна проблема Пригожина полягає в постійному знищенні його особового складу українськими захисниками.
- Засновник ПВК Вагнера написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня.
- Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.
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