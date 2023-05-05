Пригожин заявив про виведення вагнерівців із Бахмута: в Кремлі прокоментували
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня
Лист опубліковано на його Telegram-каналі.
Пригожин скаржиться на брак боєприпасів.
"Офіційно звертаюсь до начальника генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК Вагнера, від імені командування ПВК Вагнера, що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони і вивести залишки ПВК Вагнера в тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК Вагнера, тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", - написав він.
Сили українців, за словами Пригожина, перевищують сили окупанта у 5 разів.
У Кремлі заявили, що поінформовані про наміри Пригожина.
"Зрозуміло, ми бачили його (листа, – ред.) у засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу спеціальної військової операції, - цитує російський Інтерфакс речника президента РФ Дмитра Пєскова.
- Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.
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